K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 122: Stirb schneller
23 Min.Ab 12
300.000 Euro Lösegeld soll die Familie einer entführten jungen Frau an die Kidnapper zahlen. Ohne die Polizei einzuschalten, begibt sich der Vater des Opfers zur Geldübergabe und wird eiskalt erschossen. Von seiner Tochter fehlt weiterhin jede Spur. Mit jeder Minute, die vergeht, schwindet die Hoffnung, die 19-Jährige noch lebend zu finden. Doch dann melden sich die Erpresser erneut ...
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© SAT.1