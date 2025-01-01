K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 125: Die letzte Beichte
23 Min.Ab 12
Ein persönlicher Fall für Kommissarin Rietz: Ein guter Freund von ihr wurde vergiftet. Die Dosis ist tödlich, ein Gegengift gibt es nicht. Sein letzter Wunsch: Die Kommissare sollen den Mörder stellen, bevor er stirbt. Ihnen bleiben nur 60 Stunden. Mit allen Mitteln versuchen sie, den Täter zu stellen, während ihr Freund langsam stirbt. Werden die Kommissare seinen letzten Wunsch erfüllen können?
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© SAT.1