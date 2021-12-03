Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Blondes Gift

SAT.1Staffel 8Folge 126vom 03.12.2021
Blondes Gift

Blondes GiftJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 126: Blondes Gift

23 Min.Folge vom 03.12.2021Ab 12

Ein entflohener Häftling tötet sich vor den Augen von Kommissar Grass und einem Kollegen des Drogendezernats. Er wollte nicht zurück ins Gefängnis. Einige Wochen später wird der Kollege aus dem Drogendezernat ermordet.

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen