K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 127: Das Tattoo
23 Min.Folge vom 03.12.2021Ab 12
Qualvoller Erstickungstod mit einer Plastiktüte: Ein Psychiater hat so auf grausame Weise Selbstmord begangen. Quer über seinen Bauch sind die Worte "Ich bin ein Mörder" tätowiert. Hat der Mann wirklich jemanden umgebracht und konnte mit der Schuld nicht mehr leben? Oder haben es die Kommissare doch mit einem Mord zu tun?
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© SAT.1