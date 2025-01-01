Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Ausgestripped

SAT.1Staffel 8Folge 130
Ausgestripped

AusgestrippedJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 130: Ausgestripped

23 Min.Ab 12

Mord in einem der heißesten Stripclubs der Stadt: Ein Erotik-Tänzer bricht während seiner Sex-Show für einen Junggesellinnenabschied tot zusammen. Die Frauen-Clique scheint auf den ersten Blick nichts mit der Tat zu tun zu haben. Doch nach und nach tauchen pikante Details der wilden Partynacht auf ... Hat der Stripper ein Herz zu viel gebrochen?

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen