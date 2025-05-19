Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 8Folge 131vom 19.05.2025
22 Min.Folge vom 19.05.2025Ab 12

Horrorszenario einer Mutter: Ein Kind wird auf offener Straße entführt. Die ersten Spuren führen nach Osteuropa. Eine Leihmutter aus Georgien gibt zu, das Neugeborene entführt und weiterverkauft zu haben. Die Kommissare ermitteln gegen die Zeit ...

