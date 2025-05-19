K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 131: Entführt
22 Min.Folge vom 19.05.2025Ab 12
Horrorszenario einer Mutter: Ein Kind wird auf offener Straße entführt. Die ersten Spuren führen nach Osteuropa. Eine Leihmutter aus Georgien gibt zu, das Neugeborene entführt und weiterverkauft zu haben. Die Kommissare ermitteln gegen die Zeit ...
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1