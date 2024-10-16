Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Rache einer Mutter

SAT.1Staffel 8Folge 133vom 16.10.2024
Rache einer Mutter

Rache einer MutterJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 133: Rache einer Mutter

22 Min.Folge vom 16.10.2024Ab 12

Schreie, Streit, Tränen und jede Menge zerbrochenes Geschirr: Bei Familie Drexler fliegen wieder einmal die Fetzen. Seitdem bei Vater Thomas die neue Freundin eingezogen ist, gibt es nur noch Stress mit Tochter Lucy. An einem Morgen ist es besonders heftig. Eine Nachbarin alarmiert die Polizei. Als die Kommissare die völlig verwüstete Wohnung betreten, finden sie ein blutiges Messer. Von dem 16-jährigen Mädchen fehlt jede Spur ...

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen