K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 133: Rache einer Mutter
22 Min.Folge vom 16.10.2024Ab 12
Schreie, Streit, Tränen und jede Menge zerbrochenes Geschirr: Bei Familie Drexler fliegen wieder einmal die Fetzen. Seitdem bei Vater Thomas die neue Freundin eingezogen ist, gibt es nur noch Stress mit Tochter Lucy. An einem Morgen ist es besonders heftig. Eine Nachbarin alarmiert die Polizei. Als die Kommissare die völlig verwüstete Wohnung betreten, finden sie ein blutiges Messer. Von dem 16-jährigen Mädchen fehlt jede Spur ...
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© SAT.1