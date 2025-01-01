Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Tödliches Erbe

SAT.1Staffel 8Folge 25
Tödliches Erbe

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 25: Tödliches Erbe

23 Min.Ab 12

Ein 18-jähriges Mädchen wird tot in der Badewanne aufgefunden. Die Obduktion ergibt, dass die junge Frau an einer tödlichen Dosis Antidepressiva und Methadon verstarb: War es ein Unfall, Selbstmord oder gar Mord? Kurze Zeit später wird auch die Mutter des verstorbenen jungen Mädchens tot aufgefunden. Die Hintergründe offenbaren verzwickte Erbschaftsansprüche und eine überraschende Vaterschaft ...

