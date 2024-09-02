K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 27: Tödliches Sexspiel
22 Min.Folge vom 02.09.2024Ab 12
Ein Pilot hängt mit offener Hose tot am Griff eines Fensters seiner Wohnung. Alles deutet auf einen Sexunfall nach Selbststrangulation hin. Nach der Obduktion ist jedoch klar: Es war Mord. Die Spur führt zum Bruder des Toten, der mit dem Kokain, das der Pilot ins Land geschmuggelt hat, gedealt haben soll. Doch er hat ein Alibi für die Tatzeit. Trotzdem scheinen die Drogen das Tatmotiv zu sein. Steckt tatsächlich der eigene Bruder hinter dem grausam inszenierten Tod?
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© SAT.1