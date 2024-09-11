Sexaffären eines TeenagersJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 41: Sexaffären eines Teenagers
23 Min.Folge vom 11.09.2024Ab 12
Als eine 17-jährige Fahrschülerin stirbt, kommen die Ermittler hinter ihr dunkles Geheimnis: Sie hatte ihre Fahrstunden mit Sex bezahlt. Hat sie den verheirateten Fahrlehrer damit erpresst? Die Kommissare sehen darin ein relevantes Motiv des Mannes. Unterdessen gerät auch seine Ehefrau ins Visier der Ermittlungen. Die Ehepartner überhäufen sich mit Vorwürfen. Doch sie sind nicht die einzigen, denen das Mordopfer übel mitgespielt hat ...
K 11 - Kommissare im Einsatz
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
