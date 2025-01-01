Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Black Out

SAT.1Staffel 8Folge 42
Black Out

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 42: Black Out

23 Min.Ab 12

Ein Kiosk wird von einer Jugendbande ausgeraubt und völlig verwüstet. Mitten in den Trümmern liegt die Leiche der Kiosk-Besitzerin. Die jugendlichen Randalierer bestreiten den Mord an der Frau. Sämtliche Beweise sprechen gegen die Gang. Doch dann stoßen die Kommissare auf eine heiße Spur im unmittelbaren Umfeld der Toten: Ihr Ehemann hat ein dunkles Geheimnis ...

