Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Späte Rache

SAT.1Staffel 8Folge 45
Späte Rache

Späte RacheJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 45: Späte Rache

23 Min.Ab 12

Als ein Vergewaltiger brutal niedergestochen wird, bringen die Kommissare schnell in Erfahrung, dass die gesamte Nachbarschaft eine Hetzkampagne gegen den Vorbestraften geführt hat. Zudem kommt bei den Ermittlungen heraus, dass der Mörder eine Frau gewesen sein muss. Die Freundin des Toten gerät ins Visier der Fahnder, da sie ein Motiv hat: Sie wurde von dem Opfer mit HIV infiziert. Doch bevor die Kommissare sie festnehmen können, versucht sie, sich das Leben zu nehmen!

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen