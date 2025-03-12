Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Vater und Sohn

SAT.1Staffel 8Folge 46vom 12.03.2025
Vater und Sohn

Folge 46: Vater und Sohn

23 Min.Folge vom 12.03.2025Ab 12

Kurz nach seiner Entlassung wird ein verurteilter Mörder brutal erstochen. Die Ermittlungen führen die Kommissare direkt zu seinem Sohn, der seit der Tatverübung spurlos verschwunden ist. Die Mutter berichtet den Ermittlern, dass die Familie es nie verwunden hätte, dass das Familienoberhaupt einen Menschen umgebracht hatte. Der Sohn soll seinen Vater deswegen gehasst haben. Doch ist er nun selbst zum Mörder geworden?

