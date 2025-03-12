K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 46: Vater und Sohn
23 Min.Folge vom 12.03.2025Ab 12
Kurz nach seiner Entlassung wird ein verurteilter Mörder brutal erstochen. Die Ermittlungen führen die Kommissare direkt zu seinem Sohn, der seit der Tatverübung spurlos verschwunden ist. Die Mutter berichtet den Ermittlern, dass die Familie es nie verwunden hätte, dass das Familienoberhaupt einen Menschen umgebracht hatte. Der Sohn soll seinen Vater deswegen gehasst haben. Doch ist er nun selbst zum Mörder geworden?
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1