K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 49: Das Geständnis
23 Min.Folge vom 17.09.2024Ab 12
Fünf Frauen werden innerhalb kurzer Zeit bestialisch ermordet. Bei allen Opfern handelt es sich um Prostituierte, und es ist immer der gleiche Typ: Mitte zwanzig, blond und schlank. Der Täter ist äußerst vorsichtig und hinterlässt keinerlei Spuren am Tatort. Die vergebliche Suche nach dem Verbrecher wendet sich, als ein Mann im Kommissariat auftaucht. Er weiß, wer die Morde begangen hat ...
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
12GEWALT
Copyrights:© SAT.1