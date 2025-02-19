K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 54: Die Kunst zu Morden
23 Min.Folge vom 19.02.2025Ab 12
Das Anwesen einer reichen Adelsfamilie wird Schauplatz eines rücksichtslosen Raubzugs. Bei dem brutalen Einbruch wird die rumänische Putzfrau des Hauses eiskalt erstochen. Der Verdacht fällt sofort auf den Bruder der Toten, einen vorbestraften Schwerverbrecher. Doch dann stoßen die Kommissare bei ihren Ermittlungen auf ein delikates Familiengeheimnis: Der Sohn der Adelsfamilie war mit der Putzfrau verlobt, und das gegen den Willen seiner intriganten Mutter ...
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
