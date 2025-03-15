Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Zerbrochenes Liebesglück

SAT.1Staffel 8Folge 55vom 15.03.2025
Zerbrochenes Liebesglück

Zerbrochenes LiebesglückJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 55: Zerbrochenes Liebesglück

23 Min.Folge vom 15.03.2025Ab 12

Ein Teenie-Pärchen ist spurlos verschwunden. Die Kommissare finden heraus, dass die Eltern des jungen Liebespaares gegen die Beziehung waren. Als sich der Entführer meldet und eine halbe Million Euro Lösegeld fordert, mischt sich der Vater des entführten Jungen in die Ermittlungen ein. Das hat zur Folge, dass die Lösegeldübergabe misslingt und der Entführer stirbt. Wie sollen die Kommissare jetzt noch das junge Paar finden?

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen