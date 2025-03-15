Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Der skrupellose Flohmarkthändler

SAT.1Staffel 8Folge 56vom 15.03.2025
K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 56: Der skrupellose Flohmarkthändler

23 Min.Folge vom 15.03.2025Ab 12

Die Villa einer wohlhabenden Familie wird ausgeraubt. Der Sohn, der zur Tatzeit zu Hause war, will nichts von dem Einbruch mitbekommen haben. Doch die Kommissare haben allen Grund, dem jungen Mann zu misstrauen. Hat er sein eigenes Elternhaus ausgeraubt? Plötzlich taucht ein Teil des Diebesgutes auf einem Trödelmarkt auf. Die Kommissare mischen sich undercover unter die Verkäufer und erleben eine Überraschung ...

