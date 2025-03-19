Ein kinderleichter RaubJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 68: Ein kinderleichter Raub
23 Min.Folge vom 19.03.2025Ab 12
Als ein Lieferwagen auf offener Straße überfallen und ausgeraubt wird, stehen die Kommissare vor einem Rätsel: Der Wagen hatte lediglich Wundertüten und Kinderspielzeug geladen. Doch schon bald gerät ein Kollege des toten Lkw-Fahrers ins Visier der Fahnder, denn der versucht alles, um den Verdacht so schnell wie möglich von sich abzulenken. Die Kommissare finden heraus, dass er ein dunkles Geheimnis hat, von dem niemand erfahren darf ...
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1