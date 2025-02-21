K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 70: Um jeden Preis
23 Min.Folge vom 21.02.2025Ab 12
Kommissar Robert Ritter wird vor dem K11 von einem angeblichen Getränkelieferanten getäuscht und mit Waffengewalt entführt. Der Kidnapper fordert die Festnahme eines Mannes, der vor einem Jahr seine Tochter missbraucht und getötet hat. Dieser wurde aus Mangel an Beweisen freigesprochen. Für die Kommissare beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit: Gelingt es ihnen nicht, den mutmaßlichen Mörder zu überführen, wird Ritter sterben ...
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1