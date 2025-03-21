Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

SAT.1Staffel 8Folge 73vom 21.03.2025
Folge 73: Liebe bis in den Tod (1)

22 Min.Folge vom 21.03.2025Ab 12

Ein zu lebenslanger Haft verurteilter Sträfling kann mit Hilfe eines Komplizen aus der JVA fliehen. Nur einen Tag später kommt es zu einem weiteren Gefängnisausbruch. Das pikante an dem zweiten Ausbruch: Kommissarin Rietz hatte vor etwa anderthalb Jahren ein Verhältnis mit dem Mann. Sie wollte damals nicht einsehen, dass seine Familie kriminell war und sie in großer Gefahr schwebte ...

SAT.1
