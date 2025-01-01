K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 75: Blut geleckt
22 Min.Ab 12
Gruseliger Fund in einem Wald: Aus dem Boden ragt die abgetrennte Hand eines Toten. Leichenspürhunde finden die übrigen Körperteile und den Torso eines Mannes. Er wurde auf grausame Weise ermordet und zerstückelt. Die Kommissare können ihn identifizieren: Es ist ein seit zwei Wochen vermisster reicher Geschäftsmann. Vom Täter und Motiv fehlen jede Spur. Warum musste der Mann einen so bestialischen Tod sterben?
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
12
Copyrights:© SAT.1