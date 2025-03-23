K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 83: Chance deines Lebens
23 Min.Folge vom 23.03.2025Ab 12
Eine Studentin macht sich Sorgen um ihren Freund, der seit Wochen verschwunden ist. Schließlich wird sein Handy in einer alten Fabrikhalle geortet. Niemand ist da, doch die Kommissare entdecken Spritzen, Skalpelle und Blutkonserven. Im Laufe der Ermittlungen zeigt sich, dass der Junge nicht als Einziger zuletzt in der Lagerhalle gesehen wurde. Ein Mädchen wird ebenfalls vermisst. Wieder führt die Spur in die Lagerhalle ...
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© SAT.1