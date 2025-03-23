K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 85: Mörder in Weiß
23 Min.Folge vom 23.03.2025Ab 12
Eine mysteriöse Reihe von Todesfällen erschüttert ein Krankenhaus. Patienten, die eigentlich auf dem Weg der Besserung waren, sterben plötzlich. Die Spur führt zu einer Oberärztin des Krankenhauses. Sie hatte die Verantwortung für alle toten Patienten. Ist die Frau eine eiskalte Killerin, die wehrlosen Kranken das Leben nimmt anstatt Leben zu retten?
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© SAT.1