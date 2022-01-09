K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 86: Sexboy im Liebesterror
22 Min.Folge vom 09.01.2022Ab 12
Während eines Erotik-Chats beobachtet eine Frau, wie ihr Gegenüber brutal niedergeschlagen wird. Die Kommissare finden den jungen Mann mit völlig entstelltem Gesicht in seiner Wohnung auf. Wollte der Täter sein Opfer hässlich machen?
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K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© Season 1, Season 1-11: SAT.1 & © Season 5-7, Season 10: Sat.1