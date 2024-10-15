Zum Inhalt springenBarrierefrei
Nicht ohne meinen Hund

SAT.1Staffel 8Folge 89vom 15.10.2024
Folge 89: Nicht ohne meinen Hund

23 Min.Folge vom 15.10.2024Ab 12

Ein besorgter Mann gibt einen entlaufenen Hund im K 11 ab. Er kennt das wohlhabende Frauchen des Vierbeiners und weiß: Sie würde ihren kleinen Liebling niemals allein lassen. Was ist der reichen Dame zugestoßen? Die Kommissare bringen das verstörte Tier nach Hause. Dort gesteht der Ehemann Schreckliches: Er wird erpresst - von den Entführern seiner Frau ...

SAT.1
