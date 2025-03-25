K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 91: Mord auf Bestellung
23 Min.Folge vom 25.03.2025Ab 12
Ein junges Ehepaar wird brutal ermordet. Es gibt keine Hinweise auf ein Motiv - die Opfer haben ein vorbildliches Leben geführt. Schließlich stellt sich heraus, dass ein Pizzabote zur Tatzeit beim perfekten Ehepaar ausgeliefert hat. Der Mörder hat die Bestellung entgegengenommen. Doch der Bote kann den Killer nicht beschreiben. Ein ermordeter Junkie bringt die Kommissare auf eine heiße Spur ...
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© SAT.1