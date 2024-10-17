K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 93: Fahrerflucht
22 Min.Folge vom 17.10.2024Ab 12
Ein Bekannter der K 11-Technikerin Mia Bach wird von einem Auto angefahren. Der Fahrer begeht Fahrerflucht. Alles deutet auf einen Mordanschlag hin - der Bekannte ist ein gefürchteter Hacker, der sich mit seiner Arbeit jede Menge Feinde macht. Unter Verdacht gerät ein bekannter Star-Anwalt, doch der hat ein Alibi für die Tatnacht. Doch plötzlich gesteht er die Fahrerflucht, obwohl alle Indizien gegen ihn sprechen. Wer wollte den Hacker wirklich ermorden?
Weitere Folgen in Staffel 8
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1