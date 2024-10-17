Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 8Folge 93vom 17.10.2024
Folge 93: Fahrerflucht

22 Min.Folge vom 17.10.2024Ab 12

Ein Bekannter der K 11-Technikerin Mia Bach wird von einem Auto angefahren. Der Fahrer begeht Fahrerflucht. Alles deutet auf einen Mordanschlag hin - der Bekannte ist ein gefürchteter Hacker, der sich mit seiner Arbeit jede Menge Feinde macht. Unter Verdacht gerät ein bekannter Star-Anwalt, doch der hat ein Alibi für die Tatnacht. Doch plötzlich gesteht er die Fahrerflucht, obwohl alle Indizien gegen ihn sprechen. Wer wollte den Hacker wirklich ermorden?

