K 11 - Kommissare im Einsatz

Der goldene Käfig

SAT.1Staffel 8Folge 94vom 18.10.2024
Folge 94: Der goldene Käfig

22 Min.Folge vom 18.10.2024Ab 12

Ein Student wird am helllichten Tag vor den Augen seiner Tante entführt. Die Kidnapper fordern von der wohlhabenden älteren Dame ein horrendes Lösegeld. Trotz aller Bemühungen geht die Geldübergabe schief. Die Täter verlangen weitere zwei Millionen Euro. Um ihrer Forderung Nachdruck zu verleihen, erschießen die Entführer den Studenten vor laufender Kamera ...

