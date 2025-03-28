K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 95: Blutige Täuschung
23 Min.Folge vom 28.03.2025Ab 12
Einbruch in die Villa eines Geschäftsmanns: Am Tatort finden sich Blutspuren, die die Kommissare direkt zu einem vorbestraften Kriminellen führen. In seinem Haus lagert die gesamte Beute. Von dem Verdächtigen aber fehlt jede Spur. Sein Sohn lebt im gleichen Haushalt, will aber von dem Einbruch nichts gewusst haben. Hat er den Einbruch gemeinsam mit seinem Vater verübt? Aber warum ist dann nur der Vater untergetaucht?
Weitere Folgen in Staffel 8
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© SAT.1