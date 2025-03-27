K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 98: Mord nach Schulschluss
23 Min.Folge vom 27.03.2025Ab 12
In einer Schule wird ein grausamer Fund gemacht: die Leiche eines Schülers wird erschlagen im Klassenraum gefunden. Wie sich herausstellt, war der tote Jugendliche jedoch kein Kind der Unschuld. Als Schlägertyp und Schulrowdy bekannt, tyrannisierte er seine Mitmenschen. Kam nun die Stunde der Vergeltung und eines seiner Opfer hat sich blutig gerächt?
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© SAT.1