K 11 - Kommissare im Einsatz

Ausgetankt

SAT.1Staffel 9Folge 101
Folge 101: Ausgetankt

22 Min.Ab 12

Die Tochter eines Geschäftsinhabers wird ermordet. Hauptverdächtiger ist der Pächter der gegenüberliegenden Tankstelle: Beide Parteien sind seit Jahrzehnten verfeindet. Am Tatort finden die Kommissare vom K11 zudem ein wichtiges Beweisstück: einen positiven Schwangerschaftstest der Toten. Wer wollte die werdende Mutter beseitigen?

SAT.1
