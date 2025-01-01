K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 105: Der Liebesbeweis
23 Min.Ab 12
Der Ehemann und Familienvater Peter J. hat panische Angst. Seine Ehefrau, die seit drei Wochen im Ausland arbeitet, meldet sich nicht mehr. Der Kontakt ist vor vier Tagen plötzlich abgerissen. Die Kommissare vom K11 arbeiten unter Hochdruck mit den ausländischen Behörden zusammen. Doch dann die unerwartete Wendung: Die Frau hat Deutschland nie verlassen. Was ist der jungen Mutter passiert?
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
12
