K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 113: Blutiges Brautkleid
23 Min.Folge vom 02.05.2025Ab 12
Mit einer Stichwunde im Rücken wird die attraktive Besitzerin eines Brautladens aufgefunden. Das Band der Überwachungskamera wurde gestohlen, die Kasse ausgeraubt. Alles deutet auf einen Raubmord hin. Ein verdächtiger Junkie wird festgenommen. Bei ihm finden die Kommissare auch das fehlende Überwachungsband. Doch was sie darauf zu sehen bekommen, glauben sie selbst kaum ...
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1