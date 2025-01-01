Sexintrigen auf dem BauernhofJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 118: Sexintrigen auf dem Bauernhof
23 Min.Ab 12
Doppelmord auf dem Bauernhof: Ein 55-jähriger Hofbesitzer und eine polnische Saisonarbeiterin werden tot in einer Scheune aufgefunden. Jedoch will keiner der Hofarbeiter etwas von der grausamen Tat bemerkt haben. Doch dann kommen die Kommissare hinter ein Geheimnis: Das männliche Opfer hatte mit vielen seiner jungen Saisonarbeiterinnen kurze Affären. Wurde ihm sein wildes Sexleben zum Verhängnis?
