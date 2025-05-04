Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Nicht mit mir!

SAT.1Staffel 9Folge 119vom 04.05.2025
Nicht mit mir!

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 119: Nicht mit mir!

23 Min.Folge vom 04.05.2025Ab 12

Mord in der Tiefgarage eines Jugendamts: Eine Mitarbeiterin wird auf dem Weg zu ihrem Wagen von einem Auto erfasst und an einem Betonpfeiler brutal zu Tode gequetscht. Die Ermittlungen führen die Kommissare zum letzten Sorgerechtsfall der Toten ...

