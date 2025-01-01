Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Todesschande

SAT.1Staffel 9Folge 123
Todesschande

TodesschandeJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 123: Todesschande

23 Min.Ab 12

Am frühen Morgen brechen Unbekannte in die Villa von Kunsthändler Konstantin S. ein. Sie klauen sämtliche Gemälde, teure Wertgegenstände und töten den verheirateten Mann mit vier gezielten Schüssen in die Brust. Die Kommissare nehmen sofort die Ermittlungen auf.

