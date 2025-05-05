Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 9Folge 124vom 05.05.2025
23 Min.Folge vom 05.05.2025Ab 12

Eine Friseurin liegt erstochen in ihrem Salon. Die Ermittlungen ergeben, dass die junge Frau als Treuetesterin gearbeitet hat. Schnell ist der letzte Sexualpartner des Opfers ausfindig gemacht: ein zukünftiger Bräutigam. Hat er Panik bekommen, dass seine Verlobte von dem Seitensprung erfährt?

