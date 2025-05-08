Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Die Schmusekatze

SAT.1Staffel 9Folge 135vom 08.05.2025
Die Schmusekatze

Folge 135: Die Schmusekatze

22 Min.Folge vom 08.05.2025Ab 12

Eine Gerichtsvollzieherin wird tot im Gebüsch einer ärmlichen Wohnanlage gefunden. Die 41-Jährige sollte bei zwei Schuldnern eine Zwangsvollstreckung durchführen. Die arbeitslosen Männer schweigen. Doch die Obduktion liefert einen brisanten Hinweis ...

