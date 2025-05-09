Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Damenwahl

SAT.1Staffel 9Folge 1502vom 09.05.2025
Damenwahl

DamenwahlJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 1502: Damenwahl

23 Min.Folge vom 09.05.2025Ab 12

Ein Tanzlehrer liegt tot in seiner Wohnung. In seinem Kopf steckt der Absatz eines Damenschuhs. Die Kommissare vermuten den Mörder im Umfeld der Tanzschule und ermitteln verdeckt. Dort stolpern sie über Intrigen und Affären. Kommissarin Rietz kam dem Täter bereits gefährlich nah ...

