K 11 - Kommissare im Einsatz

Tödliche Heilung

SAT.1Staffel 9Folge 1509vom 11.05.2025
Folge 1509: Tödliche Heilung

23 Min.Folge vom 11.05.2025Ab 12

Die Esoterikerin Rena wird in ihrer Praxis tot aufgefunden. Die Kommissare vom K11 vermuten den Täter im Patientenkreis der Toten. Die selbsternannte Wunderheilerin hat sich am Leid anderer Leute bereichert. Egal ob Krebs, Aids oder Leukämie - angeblich konnte die Tote alles heilen, aber natürlich nur, wenn das Geld stimmte. Hat es die Scharlatanin zu weit getrieben?

