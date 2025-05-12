Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

SAT.1Staffel 9Folge 1512vom 12.05.2025
Folge 1512: Verlorene Unschuld

23 Min.Folge vom 12.05.2025Ab 12

Kommissar Grass wird Zeuge eines Überfalls: Ein maskierter Mann stürmt in einen kleinen Supermarkt und tötet den Inhaber vor seinen Augen. Bei den Ermittlungen finden die Kommissare heraus, dass das Opfer seine türkische Mitarbeiterin vergewaltigt haben soll, woraufhin sie schwanger wurde. War es Mord aus Rache oder doch ein missglückter Überfall?

