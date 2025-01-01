K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 1527: Ein Sommernachtsmord
22 Min.Ab 12
Ein Pärchen wird an einem See eiskalt erschossen - für die Kommissare vom K11 das gleiche Bild wie fünf Wochen zuvor: An derselben Stelle und nach dem gleichen Vorgehen mussten auch damals ein junger Mann und seine Begleiterin sterben. Die Ermittler suchen fieberhaft nach möglichen Verbindungen zwischen den Paaren und stoßen dabei auf eine unglaubliche Spur ...
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1