K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 1531: Mord unter Bauern
21 Min.Ab 12
Mit einem Bolzenschussgerät wird ein Landwirt brutal ermordet. Im benachbarten Dorf scheinen die Bauern den Fall bereits gelöst zu haben: Ein Konkurrent des Toten ist angeblich der Schuldige. Wie weit ging der Hass zwischen den Landwirten wirklich?
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© SAT.1