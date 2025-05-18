K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 1532: Tödliches Vertrauen
23 Min.Folge vom 18.05.2025Ab 12
Eine Frau beobachtet angeblich einen Mord im Nachbarhaus. Allerdings können die Ermittler keine Leiche finden. Da die vermeintliche Zeugin in psychiatrischer Behandlung ist, steht für die Kommissare fest: Die Frau hat sich den Mord nur eingebildet. Dann wird die Zeugin selbst tot aufgefunden, und der Fall bekommt eine dramatische Wendung.
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1