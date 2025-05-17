K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 1533: Der Feuerteufel
22 Min.Folge vom 17.05.2025Ab 12
Eine Reihe von Brandstiftungen versetzt einen Wohnbezirk in Angst und Schrecken. Der Täter geht jede Nacht nach dem gleichen Muster vor und brennt Kinderwägen in Hausfluren ab. Doch plötzlich gibt es das erste Todesopfer! Die Bewohner der Siedlung geraten in Panik. Den Kommissaren rennt die Zeit davon, denn jeden Augenblick könnte der Feuerteufel erneut zuschlagen ...
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
