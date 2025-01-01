K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 173: Ungleiche Komplizen
23 Min.Ab 12
Millionärstochter spurlos verschwunden! Die Eltern der 19-jährigen Sarah S. kommen um vor Sorge: Seit zwei Tagen ist ihre Tochter wie vom Erdboden verschluckt. Die Fahndung läuft auf Hochtouren, die Kommissare gehen jedem Hinweis und jeder Spur nach, doch Sarah bleibt verschollen.
