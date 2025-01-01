Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Macht der Verzweiflung

SAT.1Staffel 9Folge 31
Macht der Verzweiflung

Folge 31: Macht der Verzweiflung

23 Min.Ab 12

In letzter Sekunde können die Kommissare verhindern, dass sich eine junge Frau in den Tod stürzt. Der Grund: Sie wurde auf dem Heimweg von einer Bar brutal vergewaltigt. Ihr Freund schwört Rache. Er folgt jedem Ermittlungsschritt der Kommissare, bis er sicher ist, den Peiniger zu kennen ... Sind die Kommissare auch diesmal rechtzeitig vor Ort?

