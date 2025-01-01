Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Entehrt

SAT.1Staffel 9Folge 35
Folge 35: Entehrt

23 Min.Ab 12

Ein junger Mann kommt verschämt ins K11. Seit einer Partynacht erinnert er sich an nichts mehr, wachte mit furchtbaren Schmerzen in seinem Auto auf. Seine schlimme Befürchtung: Er wurde mit Drogen betäubt und vergewaltigt. Die Spuren an seinem Körper lassen keinen Zweifel zu. Für die Kommissare beginnt ein schwerer Fall ...

SAT.1
