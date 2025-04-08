Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 9Folge 37vom 08.04.2025
Folge 37: Giftige Beziehung

23 Min.Folge vom 08.04.2025Ab 12

Giftanschlag am Frühstückstisch: Eine Ehefrau muss zusehen, wie ihr Mann grausam erstickt. Ihr Lebensmittelhändler macht sich große Vorwürfe. Er hat einen Drohbrief ignoriert, in dem der Blausäureanschlag angekündigt wurde. Ein weiteres Erpresserschreiben folgt. Die Kommissare müssen schnell handeln ...

